Светлана Журова: «Чтобы вернуть максимальную квоту, российским фигуристам понадобится очень много времени, не один год»
Международный союз конькобежцев (ISU) ранее допустил россиян до квалификации к Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе – по одному фигуристу/дуэту в каждом виде.
«Наши фигуристы с 2022 года пропускают международные старты, и это негативно сказывается на количестве квот. Из-за того, что мы не выступаем, обнулились наши последние достижения, и на первом чемпионате мира, на который нас допустят, придется начинать с нуля, с одной квоты в каждом виде.
Чтобы вернуть максимальную квоту, российским фигуристам понадобится очень много времени, не один год. Если только ISU каким-то отдельным решением не вернет России те квоты, которые были у нее в фигурном катании, шорт-треке, конькобежном спорте на последних турнирах до отстранения.
Наше фигурное катание сильнейшее в мире, но сейчас на олимпийском отборе оно будет представлено по одному человеку, по одной паре в каждом виде программы. Вот это очень обидно, ведь наши спортсмены способны взять по несколько олимпийских медалей в каждом виде», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.
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