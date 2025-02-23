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Светлана Журова: «Чтобы вернуть максимальную квоту, российским фигуристам понадобится очень много времени, не один год»

Светлана Журова считает, что российские фигуристы нескоро вернут квоты.

Международный союз конькобежцев (ISU) ранее допустил россиян до квалификации к Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе – по одному фигуристу/дуэту в каждом виде.

«Наши фигуристы с 2022 года пропускают международные старты, и это негативно сказывается на количестве квот. Из-за того, что мы не выступаем, обнулились наши последние достижения, и на первом чемпионате мира, на который нас допустят, придется начинать с нуля, с одной квоты в каждом виде.

Чтобы вернуть максимальную квоту, российским фигуристам понадобится очень много времени, не один год. Если только ISU каким-то отдельным решением не вернет России те квоты, которые были у нее в фигурном катании, шорт-треке, конькобежном спорте на последних турнирах до отстранения.

Наше фигурное катание сильнейшее в мире, но сейчас на олимпийском отборе оно будет представлено по одному человеку, по одной паре в каждом виде программы. Вот это очень обидно, ведь наши спортсмены способны взять по несколько олимпийских медалей в каждом виде», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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logoISU
logoсборная России
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