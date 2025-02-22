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Ирина Роднина: «Верю, что когда-нибудь с меня снимут санкции. Конечно, они на мне сказались – не могу путешествовать, куча ограничений»

Ирина Роднина рассказала, что ощущает последствия санкций.

Роднина находится под санкциями 27 стран Евросоюза, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии и других государств.

«Верю ли, что с меня снимут санкции? В ближайшее время нет, но когда-нибудь такой момент настанет. Это длительный процесс, но ничто не вечно.

Конечно, они на мне сказались. Я ведь нахожусь не только под американскими санкциями, но еще и под европейскими, и украинскими. Из-за них не могу путешествовать, есть куча ограничений.

Первое время я не ощущала этого из-за пандемии, после было сложно найти пути передвижения. Но не могу сказать, что я страдаю. Моя работа от этого никак не зависит.

Как отнесусь к снятию санкций? Я восприму это хорошо, считаю, что это облегчит многие процессы. Даже по депутатской деятельности нам сложно взаимодействовать с различными организациями.

В спорте снятие санкций снимет множество проблем, с которыми мы сталкиваемся в последние годы. Реальность сейчас требует другой оценки», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт24
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