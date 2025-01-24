Шайдоров о недопуске россиян: «Все в фигурном катании следят за ними, но не думаю, что, если они появятся, это как-то изменит мужское катание»
С марта 2022 года россияне не участвуют в турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).
– Их отсутствие для тебя – это все-таки какое-то облегчение? Либо ты, наоборот, чувствуешь нехватку спортсменов высокого уровня из этой страны?
– Конечно, все в фигурном катании следят за российскими спортсменами, но я не думаю, что, если появятся российские спортсмены, это как-то изменит мужское фигурное катание.
– То есть, возможно, [изменит] женское, но точно не мужское на данный момент?
– Да. На данный момент да, – сказал казахстанский фигурист Шайдоров в интервью на канале Sport+ Qazaqstan.
Шайдоров в текущем сезоне занимал пятое место в финале международного Гран-при.
В декабре ISU объявил о допуске россиян до квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждой дисциплине.
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