Шайдоров о недопуске россиян: «Все в фигурном катании следят за ними, но не думаю, что, если они появятся, это как-то изменит мужское катание»

Михаил Шайдоров считает, что допуск россиян не изменит мужское фигурное катание.

С марта 2022 года россияне не участвуют в турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

– Их отсутствие для тебя – это все-таки какое-то облегчение? Либо ты, наоборот, чувствуешь нехватку спортсменов высокого уровня из этой страны?

– Конечно, все в фигурном катании следят за российскими спортсменами, но я не думаю, что, если появятся российские спортсмены, это как-то изменит мужское фигурное катание.

– То есть, возможно, [изменит] женское, но точно не мужское на данный момент?

– Да. На данный момент да, – сказал казахстанский фигурист Шайдоров в интервью на канале Sport+ Qazaqstan.

Шайдоров в текущем сезоне занимал пятое место в финале международного Гран-при.

В декабре ISU объявил о допуске россиян до квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждой дисциплине.