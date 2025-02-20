Татьяна Тарасова: «Олимпийская программа Степановой и Букина получилась выдающейся, я в восторге. Никогда раньше не видела их такими интересными»
«Я сегодня была на тренировке Жулина и смотрела на пару Александры Степановой и Ивана Букина, которые завершили постановку своей олимпийской программы на следующий год. Считаю, что программа получилась выдающейся, я в полном восторге.
Это программа, которая точно всем запомнится. Я никогда раньше не видела такими интересными и непохожими на себя Степанову и Букина.
Достойна ли эта программа олимпийского золота? Я не могу говорить о том, как их будут судить. На нашей стороне судей не будет. Могу сказать, что это лучшая работа Александра Жулина. Теперь им нужно только работать над ней», – сказала заслуженный тренер СССР.
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