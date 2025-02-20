Road to 26 Trophy. Гиларди и Амброзини победили в парах, Макбет и Паркман – 2-е, Голиченко и Даренский – 3-и
Road to 26 Trophy
Ассаго, Италия
Пары
Итоговое положение
1. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 171,02
2. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США) – 165,76
3. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 164,05
4. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 154,85
5. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) – 153,11
6. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 152,52
7. Юлия Сильвия Гуннарсдоттир – Мануэль Пьяцца (Исландия) – 138,30
8. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция) – 136,41
Произвольная программа
1. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США) – 108,69
2. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 108,44
3. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 107,21
4. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 106,17
5. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 100,30
6. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) – 98,95
7. Юлия Сильвия Гуннарсдоттир – Мануэль Пьяцца (Исландия) – 87,76
8. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция) – 87,26
Короткая программа
1. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 62,58
2. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США) – 57,07
3. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 56,84
4. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) – 54,16
5. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 52,22
6. Юлия Сильвия Гуннарсдоттир – Мануэль Пьяцца (Исландия) – 50,54
7. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция) – 49,15
8. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 48,68
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