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Road to 26 Trophy. Гиларди и Амброзини победили в парах, Макбет и Паркман – 2-е, Голиченко и Даренский – 3-и

Гиларди и Амброзини победили на турнире Road to 26 Trophy в Италии.

Road to 26 Trophy

Ассаго, Италия

Пары

Итоговое положение

1. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 171,02

2. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США) – 165,76

3. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 164,05

4. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 154,85

5. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) – 153,11

6. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 152,52

7. Юлия Сильвия Гуннарсдоттир – Мануэль Пьяцца (Исландия) – 138,30

8. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция) – 136,41

Произвольная программа

1. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США) – 108,69

2. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 108,44

3. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 107,21 

4. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 106,17

5. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 100,30

6. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) – 98,95

7. Юлия Сильвия Гуннарсдоттир – Мануэль Пьяцца (Исландия) – 87,76

8. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция) – 87,26

Короткая программа

1. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 62,58

2. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США) – 57,07

3. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 56,84

4. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) – 54,16

5. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 52,22

6. Юлия Сильвия Гуннарсдоттир – Мануэль Пьяцца (Исландия) – 50,54

7. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция) – 49,15

8. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 48,68

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Филиппо Амброзини
Мишель Циба
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