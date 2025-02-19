Road to 26 Trophy. Левито, Петрыкина, Йошида, Гутманн, Тальегард выступят с короткими программами
Левито и Петрыкина покажут короткие программы на турнире Road to 26 Trophy.
Road to 26 Trophy
Ассаго, Италия
Женщины
Короткая программа
Начало – 18:00 по московскому времени (19 февраля).
Первая разминка
1. Арабелла Сир-Уоткинс (Великобритания)
2. Эмилия Мердок (Испания)
3. Елизавета Бабенко (Украина)
4. Марина Пиредда (Италия)
5. Александра Фейгин (Болгария)
6. Янна Юркинен (Финляндия)
Вторая разминка
7. Йозефин Тальегард (Швеция)
8. Лара Наки Гутманн (Италия)
9. Леа Серна (Франция)
10. Изабо Левито (США)
11. Хана Йошида (Япония)
12. Нина Петрыкина (Эстония)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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