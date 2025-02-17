Агата Петрова показала, как исполняет четверной тулуп на тренировке
Фигуристка Агата Петрова прыгнула на тренировке четверной тулуп.
14-летняя фигуристка пока не исполняла квады на соревнованиях.
На первенстве России среди юниоров Петрова заняла 6-е место.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Juniorusix
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