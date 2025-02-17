Галлямов о возможном участии в отборе на Олимпиаду: «Официального заявления еще не было, мы на этот счет ничего не знаем. Будем ждать решения»
Пара Анастасия Мишина – Александр Галлямов выиграла чемпионат России, а затем финал серии Гран-при.
Международный союз конькобежцев (ISU) 20 декабря разрешил россиянам принимать участие в квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) может представить по одному спортсмену (паре) в каждом виде программы.
– Нет ощущения, что весь сезон соперничали больше сами с собой, чем с соперниками?
– Мы и не стараемся думать о том, что должны кого‑то победить. Хотим делать хорошо свою работу, чтобы ее по достоинству оценивали. Стараемся быть на голову выше, чтобы быть конкурентноспособными.
– Сильно ли давило то, что этот турнир был последним перед выбором состава на отборочный турнир в Пекине?
– На самом деле вообще не обращали на это внимание. Просто выходили как на очередные соревнования, готовились абсолютно также, как и всегда. Так что никоим образом это нас не волновало.
– Нет сомнений, что с такими результатами сезона вы должны быть под первым номером в списке в Пекин. Какое ощущение в связи с этим?
– Официального заявления еще не было, мы на этот счет ничего не знаем. Будем ждать окончательного решения, – сказал чемпион мира в парном катании Александр Галлямов.
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