Муравьева четвертый раз заняла 4-е место на соревнованиях в текущем сезоне
Фигуристка Софья Муравьева четвертый раз в текущем сезоне заняла 4-е место на соревнованиях.
Сегодня она остановилась в шаге от пьедестала в финале Гран-при России. До этого она дважды была четвертой на этапах серии, а также на чемпионате страны.
В этом сезоне Муравьева попадала в тройку только в личном турнире чемпионата России по прыжкам, где заняла второе место.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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