Муравьева четвертый раз заняла 4-е место на соревнованиях в текущем сезоне

Фигуристка Софья Муравьева четвертый раз в текущем сезоне заняла 4-е место на соревнованиях.

Сегодня она остановилась в шаге от пьедестала в финале Гран-при России. До этого она дважды была четвертой на этапах серии, а также на чемпионате страны.

В этом сезоне Муравьева попадала в тройку только в личном турнире чемпионата России по прыжкам, где заняла второе место.