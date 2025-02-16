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Муравьева четвертый раз заняла 4-е место на соревнованиях в текущем сезоне

Фигуристка Софья Муравьева четвертый раз в текущем сезоне заняла 4-е место на соревнованиях.

Сегодня она остановилась в шаге от пьедестала в финале Гран-при России. До этого она дважды была четвертой на этапах серии, а также на чемпионате страны.

В этом сезоне Муравьева попадала в тройку только в личном турнире чемпионата России по прыжкам, где заняла второе место.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoСофья Муравьева
logoСерия Гран-при России
женское катание
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