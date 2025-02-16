Муравьева после произвольной программы: «Что-то сегодня ножки садятся быстро. Обычно попроще»
Муравьева рассказала об усталости во время произвольной в финале Гран-при России.
Соревнования прошли в Красноярске. Софья Муравьева откатала произвольную программу с ошибками и заняла четвертое место (214,05 балла).
«Что-то сегодня ножки садятся быстро. Что-то обычно попроще», – сказала фигуристка после выхода со льда.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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