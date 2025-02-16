Муравьева после произвольной программы: «Что-то сегодня ножки садятся быстро. Обычно попроще»

Муравьева рассказала об усталости во время произвольной в финале Гран-при России.

Соревнования прошли в Красноярске. Софья Муравьева откатала произвольную программу с ошибками и заняла четвертое место (214,05 балла). «Что-то сегодня ножки садятся быстро. Что-то обычно попроще», – сказала фигуристка после выхода со льда.