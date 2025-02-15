Татьяна Тарасова: «Муравьева показала очень хорошую программу, выдающееся выступление. Падение Петросян? Ничего страшного, в произвольной борьба будет очень серьезной»

Татьяна Тарасова назвала выдающимся прокат Софьи Муравьевой в финале Гран-при.

Сегодня фигуристка выиграла короткую программу в финале Гран-при России в Красноярске (77,01 балла). Второй стала Алина Горбачева (76,76), третьей – Аделия Петросян (75,91).

«Девочки катались потрясающе. Муравьева очень хорошую показала программу, выдающееся выступление, очень за нее рада.

Падение Аделии [с акселя]? Ну так она три с половиной прыгала, надо когда-то пробовать же. Неслыханное дело, первая в мире! Ничего страшного, в произвольной борьба будет очень серьезной», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова .