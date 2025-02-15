Татьяна Тарасова: «Муравьева показала очень хорошую программу, выдающееся выступление. Падение Петросян? Ничего страшного, в произвольной борьба будет очень серьезной»
Татьяна Тарасова назвала выдающимся прокат Софьи Муравьевой в финале Гран-при.
Сегодня фигуристка выиграла короткую программу в финале Гран-при России в Красноярске (77,01 балла). Второй стала Алина Горбачева (76,76), третьей – Аделия Петросян (75,91).
«Девочки катались потрясающе. Муравьева очень хорошую показала программу, выдающееся выступление, очень за нее рада.
Падение Аделии [с акселя]? Ну так она три с половиной прыгала, надо когда-то пробовать же. Неслыханное дело, первая в мире! Ничего страшного, в произвольной борьба будет очень серьезной», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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