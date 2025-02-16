  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Гербольдт о российском мужском катании: «Этот сезон показал, что у нас нет явного лидера. Федерации виднее, кто лучше, кто надежнее»
12

Гербольдт о российском мужском катании: «Этот сезон показал, что у нас нет явного лидера. Федерации виднее, кто лучше, кто надежнее»

Гербольдт не знает, кого из фигуристов можно отправить на Олимпиаду.

«Не могу на сегодняшний день выделить при таком раскладе четкого фаворита.

Потому что первую половину сезону для меня был явным фаворитом Марк Кондратюк, после чемпионата России все обсуждали, что явным фаворитом стал Дикиджи, сейчас все будут обсуждать Гуменника.

Этот сезон показал, что у нас нет явного лидера. Поэтому я уверена, что наша федерация примет разумное решение И им действительно виднее, кто лучше, кто надежнее», – сказала Катарина Гербольдт.

Репортаж изнутри кипящей фигурки: все запуталось с отбором на Олимпиаду

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Metaratings
logoсборная России
Катарина Гербольдт
logoОлимпиада-2026
logoСерия Гран-при России
logoМарк Кондратюк
logoПетр Гуменник
мужское катание
logoВладислав Дикиджи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Репортаж изнутри кипящей фигурки: все запуталось с отбором на Олимпиаду
145вчера, 21:10
Татьяна Мишина: «Уровень на финале Гран-при России был даже повыше, чем на чемпионате Европы. Бричги тут бы оказался подальше»
103вчера, 15:59
После лихого проката Гуменника накрыло всех: тренер в слезах, Сихарулидзе схватился за голову
143вчера, 15:30
Рекомендуем
Главные новости
⚡ Финал Гран-при России. Мишина и Галлямов победили, Хабибуллина и Княжук – 2-е, Бойкова и Козловский – 3-и
8685 минут назад
В Норвуде прошла церемония прощания с фигуристами Шишковой и Наумовым
2сегодня, 07:12
Алиса Блинникова: «Самочувствие улучшилось, температура спала. Мне провели обследование, исключили пневмонию»
сегодня, 06:54
Свинин о снятии Леонтьевой и Горелкина: «Соня очень сильно ударилась головой. Вчера прокатали на фоне шока, Соня сказала, что не помнит, как откатала»
4сегодня, 06:24
Леонтьева и Горелкин снялись с произвольного танца на финале Гран-при России
11сегодня, 06:17
Финал Гран-при России. Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Миронова и Устенко покажут произвольные танцы
88сегодня, 06:11
Финал Гран-при России. Петросян, Муравьева, Горбачева, Фролова, Акатьева, Садкова выступят с произвольными программами
107сегодня, 06:10
Расписание финала Гран-при России в Красноярске
111сегодня, 06:10
Галлямов о российских одиночниках и отборе на Олимпиаду: «А можно их всех отправить? Просто чтобы показать»
56вчера, 18:46
Авербух о победе Гуменника: «Вдвойне рад потому, что программа, которую я сделал Петру, наконец заиграла всеми красками»
78вчера, 16:15
Ко всем новостям
Последние новости
Журова сравнила допинг-дела Валиевой и Синнера: «Мы понимаем, что это предвзятое отношение не просто к России, а к отдельным спортсменам»
2вчера, 14:40
Петр Чернышев и его 6-летняя дочь выступили с номером, посвященным Анастасии Заворотнюк
вчера, 13:35
«Проехали с удовольствием, хорошим настроением и кайфом». Миронова и Устенко о 3-м месте в ритм-танце
1вчера, 09:47
Энберт о финале Гран-при России: «Выступают сильные спортсмены, которые вполне конкурентоспособны не только на европейском уровне, но и на мировом»
вчера, 09:32
Александр Акимов: «Подготовка к финалу Гран-при России пошла не по плану – в последний тренировочный день получил нелепую травму ноги»
14 февраля, 12:37
Алена Леонова: «Под руководством Сихарулидзе фигурное катание в России будет только процветать. Он знает все нюансы этого вида спорта»
1213 февраля, 14:33
Министр спорта Красноярского края: «Принимать финал Гран-при – это почетно и статусно. Готовы претендовать на проведение соревнований в новых форматах»
13 февраля, 14:09
Станислава Константинова: «Мне кажется, что в отборе должны участвовать все победители ЧР. Возможно, у федерации есть мнение по мужчинам, но Дикиджи видится мне фаворитом»
1213 февраля, 08:15
Тарасова поздравила Лакерника с 80-летием: «Желаю ему здоровья! Чтобы он продвигал свои новые идеи в фигурном катании»
112 февраля, 19:51
Сихарулидзе о благотворительном вечере памяти жертв авиакатастрофы в Вашингтоне: «С удовольствием посетим, если нас пригласят»
1612 февраля, 18:12
Рекомендуем