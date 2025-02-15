Авербух о победе Гуменника: «Вдвойне рад потому, что программа, которую я сделал Петру, наконец заиграла всеми красками»

Авербух рад, что программа Гуменника заиграла всеми красками в финале Гран-при.

Петр Гуменник победил в финале Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске. Произвольную программу ему ставил Илья Авербух .

«Это был замечательный прокат, и я вдвойне рад потому, что программа, которую я сделал Петру в этом сезоне, наконец заиграла всеми красками, на которые она способна. Немного жаль, что Петр не показал такого проката на чемпионате России, я уверен, что тогда могли быть совершенно другие результаты.

В любом случае, я поздравляю Петра и весь тренерский штаб с этой победой, и как постановщик благодарю исполнителей за то, что программа прозвучала именно так, как и должна была», – сказал Авербух.