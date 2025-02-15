Тарасова на вопрос о дополнительных прокатах для определения участника олимпийского отбора: «Нет смысла их проводить. Всем понятно, кто поедет»

Татьяна Тарасова высказалась о выборе фигуристов на олимпийскую квалификацию.

Петр Гуменник победил в финале Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске, Марк Кондратюк стал вторым, Евгений Семененко – третьим.

– Потрясающие прокаты, очень здорово. Мне кажется, что никто в мире сейчас так не катается, как наши ребята. Просто браво.

– Удивил ли вас Петр Гуменник?

– Он меня не удивил, я просто восхищалась тому, как он сделал все, что у него было заложено в программе. А в ней у него была заложена победа, – сказала Тарасова.

– Есть смысл проводить дополнительный прокат для определения того, кто должен ехать на олимпийский отбор среди мужчин?

– Думаю, что нет.

– Почему?

– На каждый прокат у спортсмена уходит очень большое количество сил. Мне кажется, что и так всем понятно, кто поедет на Олимпийские игры. К сожалению, поедет только один, – добавила заслуженный тренер СССР.