Тарасова на вопрос о дополнительных прокатах для определения участника олимпийского отбора: «Нет смысла их проводить. Всем понятно, кто поедет»
Петр Гуменник победил в финале Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске, Марк Кондратюк стал вторым, Евгений Семененко – третьим.
– Потрясающие прокаты, очень здорово. Мне кажется, что никто в мире сейчас так не катается, как наши ребята. Просто браво.
– Удивил ли вас Петр Гуменник?
– Он меня не удивил, я просто восхищалась тому, как он сделал все, что у него было заложено в программе. А в ней у него была заложена победа, – сказала Тарасова.
– Есть смысл проводить дополнительный прокат для определения того, кто должен ехать на олимпийский отбор среди мужчин?
– Думаю, что нет.
– Почему?
– На каждый прокат у спортсмена уходит очень большое количество сил. Мне кажется, что и так всем понятно, кто поедет на Олимпийские игры. К сожалению, поедет только один, – добавила заслуженный тренер СССР.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий