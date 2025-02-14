Глеб Лутфуллин: «Считаю себя хорошим фигуристом. Если бы была возможность поехать на Олимпиаду – то хотел бы»

Глеб Лутфуллин заявил, что хотел бы поехать на Олимпийские игры.

Фигурист получил 97,84 балла за прокат короткой программы в финале Гран-при России. Он занимает промежуточное пятое место.

– По сезону короткая программа идет очень даже хорошо. Состояние хорошее, боевое. Закрывать короткую программу мужчин несложно.

– Поставил бы себе 100 баллов?

– Я бы себе и 200 поставил.

– Считаешь себя претендентом на Пекин и Милан?

– Я считаю себя хорошим фигуристом.

– Если бы была возможность поехать на Олимпиаду, то хотел бы?

– Если бы, то хотел бы.

– Борешься за поездку на Олимпиаду?

– Я борюсь за свое катание, – сказал Лутфуллин.