Глеб Лутфуллин: «Считаю себя хорошим фигуристом. Если бы была возможность поехать на Олимпиаду – то хотел бы»
Глеб Лутфуллин заявил, что хотел бы поехать на Олимпийские игры.
Фигурист получил 97,84 балла за прокат короткой программы в финале Гран-при России. Он занимает промежуточное пятое место.
– По сезону короткая программа идет очень даже хорошо. Состояние хорошее, боевое. Закрывать короткую программу мужчин несложно.
– Поставил бы себе 100 баллов?
– Я бы себе и 200 поставил.
– Считаешь себя претендентом на Пекин и Милан?
– Я считаю себя хорошим фигуристом.
– Если бы была возможность поехать на Олимпиаду, то хотел бы?
– Если бы, то хотел бы.
– Борешься за поездку на Олимпиаду?
– Я борюсь за свое катание, – сказал Лутфуллин.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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