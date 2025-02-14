Владислав Дикиджи: «Моя задача – катать для себя. Не соперничаю, а стараюсь прокатать так, чтобы мне было приятно»
Владислав Дикиджи рассказал, что не волновался перед финалом Гран-при России.
Дикиджи набрал 99,14 балла за короткую программу и занимает 4-е место.
– Как со здоровьем?
– Сейчас все хорошо. Ножка прошла, все ровно.
– Это важный турнир. Добавляет нервозности?
– Моя задача – катать для себя. Не соперничаю, а стараюсь прокатать так, чтобы мне было приятно. Нормально, все ровно. Волнение не появляется.
– С грязными прокатами поехать в Пекин и Милан или с чистыми остаться дома?
– С чистыми здесь и там, – сказал чемпион России по фигурному катанию.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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