Владислав Дикиджи: «Моя задача – катать для себя. Не соперничаю, а стараюсь прокатать так, чтобы мне было приятно»

Владислав Дикиджи рассказал, что не волновался перед финалом Гран-при России.

Дикиджи набрал 99,14 балла за короткую программу и занимает 4-е место.

– Как со здоровьем?

– Сейчас все хорошо. Ножка прошла, все ровно.

– Это важный турнир. Добавляет нервозности?

– Моя задача – катать для себя. Не соперничаю, а стараюсь прокатать так, чтобы мне было приятно. Нормально, все ровно. Волнение не появляется.

– С грязными прокатами поехать в Пекин и Милан или с чистыми остаться дома?

– С чистыми здесь и там, – сказал чемпион России по фигурному катанию.