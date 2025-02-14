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Евгений Семененко: «Позитивные впечатления после возвращения программы. Уже успел соскучиться, новые эмоции»

Фигурист Евгений Семененко рассказал, что рад вернуться к старой программе.

Семененко выступил с короткой программой Le Clown в финале Гран-при России в Красноярске. Он получил за прокат 100,49 балла.

– Мне кажется, если спортсмен долго в спорте, то он привыкает ко всем номерам (выхода на лед). А потом формируется мнение, как ему катать легче. Вроде впервые вытянул первый номер, по ощущениям мне понравилось.

– Почему выбрали такие прыжки для программы?

– Так сложились обстоятельства. Может, расскажу после соревнований.

– Какие впечатления после возвращения прошлогодней программы?

– Позитивные впечатления после возвращения программы. Уже успел соскучиться, новые эмоции, новые видения программы. Очень рад, что вернулся к этой программе. Костюм с прошлого сезона.

– 100 баллов – знаковый рубеж?

– Всегда можно стремиться к лучшему, но на сегодня я доволен, – сказал Семененко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
logoЕвгений Семененко
logoСерия Гран-при России
мужское катание
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