Евгений Семененко: «Позитивные впечатления после возвращения программы. Уже успел соскучиться, новые эмоции»
Семененко выступил с короткой программой Le Clown в финале Гран-при России в Красноярске. Он получил за прокат 100,49 балла.
– Мне кажется, если спортсмен долго в спорте, то он привыкает ко всем номерам (выхода на лед). А потом формируется мнение, как ему катать легче. Вроде впервые вытянул первый номер, по ощущениям мне понравилось.
– Почему выбрали такие прыжки для программы?
– Так сложились обстоятельства. Может, расскажу после соревнований.
– Какие впечатления после возвращения прошлогодней программы?
– Позитивные впечатления после возвращения программы. Уже успел соскучиться, новые эмоции, новые видения программы. Очень рад, что вернулся к этой программе. Костюм с прошлого сезона.
– 100 баллов – знаковый рубеж?
– Всегда можно стремиться к лучшему, но на сегодня я доволен, – сказал Семененко.
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