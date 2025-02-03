Мишин о возвращении Семененко к прошлогодней короткой: «Программа та же, но и мастерство, и художественное видение у Жени возросли»

Алексей Мишин объяснил, почему Евгений Семененко вернулся к прошлогодней короткой.

Фигурист выступил с прошлогодней короткой программой Le Clown в показательных выступлениях на чемпионате Санкт-Петербурга

«Смотрел сегодня его выступление и видел, как на эту программу реагирует публика. Хорошим номерам она аплодирует, очень хорошие смотрит с замиранием. Это действительно был маленький спектакль.

Время прошло, программа та же, но и мастерство, и художественное видение у Жени возросли. Программа стала выглядеть еще лучше, ярче и утонченнее, чем в прошлом году, в Красноярске (в финале Гран-при) он будет катать ее. А с «Дюной» мы пока прощаемся», – сказал Мишин .