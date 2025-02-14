17

Козловский о слухах про распад пары с Бойковой: «Тот вброс носил глупый и бессмысленный характер»

Фигурист Козловский прокомментировал слухи о распаде пары с Бойковой.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили 72,63 балла за короткую программу в финале Гран-при России в Красноярске и занимают четвертое место.

«По поводу того, что вы читали... даже не знаю, как это комментировать. Есть ли здесь представители «Матч ТВ»? Надо спрашивать у них и у их источников. Я о такой информации не слышал.

Вы должны понимать, насколько тот вброс носил глупый и бессмысленный характер, поскольку в этом вбросе были перечислены все возможные варианты. От распада до перехода куда-то. Один вариант исключает другой. Это говорит о том, что информированность источника очень низкая. И это является исключительно гипотезой.

Находясь на нашем уровне, в нашем возрасте – распад пары фактически равен окончанию карьеры. А заканчивать карьеру мы пока не планируем», – передает слова Козловского корреспондент Спортс’’ Мария Селенкова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoДмитрий Козловский
logoАлександра Бойкова
logoсборная России
пары
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡️ Финал Гран-при России. Мишина и Галлямов выиграли короткую программу, Хабибуллина и Княжук – 2-е, Бойкова и Козловский – 4-е
103831 минуту назад
Дмитрий Козловский: «Чем-то помочь Бойковой лично я не могу, Александра должна сама решить свои вопросы. Она это может сделать»
5335 минут назад
Бойкова – Тутберидзе после проката: «Опять из-за меня проигрываем»
2152 минуты назад
Рекомендуем
Главные новости
Финал Гран-при России. Дикиджи, Семененко, Кондратюк, Лутфуллин, Гуменник, Игнатов и Алиев выступят с короткими программами
2799 минут назадLive
Ясмина Кадырова: «В произвольной программе хотели бы зарядить позитивом, подарить удовольствие зрителям. В планах – расти, кататься без ошибок»
10 минут назад
Наталья Хабибуллина: «Хороший прокат, мы довольны. Не максимум эмоций, немного сдержанно, чтобы элементы получились»
117 минут назад
⚡️ Финал Гран-при России. Мишина и Галлямов выиграли короткую программу, Хабибуллина и Княжук – 2-е, Бойкова и Козловский – 4-е
103831 минуту назад
Дмитрий Козловский: «Чем-то помочь Бойковой лично я не могу, Александра должна сама решить свои вопросы. Она это может сделать»
5335 минут назад
Дмитрий Евгеньев: «По ощущениям – лучший прокат в карьере. Нам очень хочется выиграть какую-то медаль, мотивации предостаточно»
743 минуты назад
Алена Косторная: «Костылева очень много умеет, старательная, замотивированная на работу на тренировке. Мне было интересно с ней работать»
750 минут назад
Бойкова – Тутберидзе после проката: «Опять из-за меня проигрываем»
2152 минуты назад
Бойкова допустила ошибки на сальхове и выбросе флип в финале Гран-при России. Их пара с Козловским получила 72,63 балла – худший результат в короткой с 2019-го
25сегодня, 11:30
Этери Тутберидзе приехала на финал Гран-при России в Красноярске
26сегодня, 11:11Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Финал Гран-при России. Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Миронова и Устенко покажут ритм-танцы
25вчера, 16:13
Алена Леонова: «Под руководством Сихарулидзе фигурное катание в России будет только процветать. Он знает все нюансы этого вида спорта»
10вчера, 14:33
Министр спорта Красноярского края: «Принимать финал Гран-при – это почетно и статусно. Готовы претендовать на проведение соревнований в новых форматах»
вчера, 14:09
Станислава Константинова: «Мне кажется, что в отборе должны участвовать все победители ЧР. Возможно, у федерации есть мнение по мужчинам, но Дикиджи видится мне фаворитом»
12вчера, 08:15
Тарасова поздравила Лакерника с 80-летием: «Желаю ему здоровья! Чтобы он продвигал свои новые идеи в фигурном катании»
112 февраля, 19:51
Сихарулидзе о благотворительном вечере памяти жертв авиакатастрофы в Вашингтоне: «С удовольствием посетим, если нас пригласят»
1612 февраля, 18:12
Роднина о Винер: «Не редкое, но очень ценное явление в российском спорте»
112 февраля, 17:31
Азиатские игры-2025. Йошида и Морита победили, Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин – 2-е, Танака и Нишияма – 3-и
12 февраля, 11:27
Чайковская, Качушкин и Кожемякина вошли в состав исполкома ФФККР
11 февраля, 13:36
Певица Ольга Серябкина: «Я поехала бы на соревнования, только если бы могла представлять Россию. Выступление под нейтральным флагом означает, что ты просто показываешь себя»
1611 февраля, 09:54
Рекомендуем