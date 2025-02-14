Козловский о слухах про распад пары с Бойковой: «Тот вброс носил глупый и бессмысленный характер»

Фигурист Козловский прокомментировал слухи о распаде пары с Бойковой.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили 72,63 балла за короткую программу в финале Гран-при России в Красноярске и занимают четвертое место.

«По поводу того, что вы читали... даже не знаю, как это комментировать. Есть ли здесь представители «Матч ТВ»? Надо спрашивать у них и у их источников. Я о такой информации не слышал.

Вы должны понимать, насколько тот вброс носил глупый и бессмысленный характер, поскольку в этом вбросе были перечислены все возможные варианты. От распада до перехода куда-то. Один вариант исключает другой. Это говорит о том, что информированность источника очень низкая. И это является исключительно гипотезой.

Находясь на нашем уровне, в нашем возрасте – распад пары фактически равен окончанию карьеры. А заканчивать карьеру мы пока не планируем», – передает слова Козловского корреспондент Спортс’’ Мария Селенкова.