Дмитрий Евгеньев: «По ощущениям – лучший прокат в карьере. Нам очень хочется выиграть какую-то медаль, мотивации предостаточно»

Евгеньев назвал прокат короткой программы в финале Гран-при лучшим в карьере.

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев получили за короткую программу 74,38 балла.

«По ощущениям – лучший прокат в карьере. Чуть зажался почему-то, но в общем и целом это ни на общий прокат, ни на Анастасию не повлияло. Думаю, что если не лучший, то один из лучших [наших прокатов].

Нам очень хочется выиграть какую-то медаль, и не этапа Гран-при , а какого-нибудь более серьезного взрослого соревнования. Не будем загадывать.

В этом сезоне произвольная ни разу не получилась чисто. Оставляем надежду, что сможем показать ее здесь. Мотивации предостаточно, поддержку чувствуем», – сказал фигурист после выступления.