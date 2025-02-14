Дмитрий Евгеньев: «По ощущениям – лучший прокат в карьере. Нам очень хочется выиграть какую-то медаль, мотивации предостаточно»
Евгеньев назвал прокат короткой программы в финале Гран-при лучшим в карьере.
Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев получили за короткую программу 74,38 балла.
«По ощущениям – лучший прокат в карьере. Чуть зажался почему-то, но в общем и целом это ни на общий прокат, ни на Анастасию не повлияло. Думаю, что если не лучший, то один из лучших [наших прокатов].
Нам очень хочется выиграть какую-то медаль, и не этапа Гран-при, а какого-нибудь более серьезного взрослого соревнования. Не будем загадывать.
В этом сезоне произвольная ни разу не получилась чисто. Оставляем надежду, что сможем показать ее здесь. Мотивации предостаточно, поддержку чувствуем», – сказал фигурист после выступления.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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