Роднина о Тарасовой: «Откуда известно, что у нас сложные отношения? У меня проблем с общением нет»

Роднина заявила, что у нее нет проблем с общением с Тарасовой.

Заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой сегодня исполнилось 78 лет.

– Тарасова была моим компаньоном в достижении тех результатов, которые я показывала.

– Хотели бы, чтобы ваше общение нормализовалось?

– А что у нас ненормально? Откуда известно, что у нас сложные отношения?

– Об этом рассказывали и вы, и Татьяна Анатольевна.

– Если она рассказала, тогда у нее и надо спрашивать. У меня нет проблем с общением. Если мы в разных сферах деятельности, то как мы должны общаться? Поздравить с днем рождения, я ее поздравила, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина .

«Ругаться с ней – неприлично, а дружить невозможно». Тарасова тренировала Роднину, но теперь они бесят друг друга