Роднина о Тарасовой: «Откуда известно, что у нас сложные отношения? У меня проблем с общением нет»
Роднина заявила, что у нее нет проблем с общением с Тарасовой.
Заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой сегодня исполнилось 78 лет.
– Тарасова была моим компаньоном в достижении тех результатов, которые я показывала.
– Хотели бы, чтобы ваше общение нормализовалось?
– А что у нас ненормально? Откуда известно, что у нас сложные отношения?
– Об этом рассказывали и вы, и Татьяна Анатольевна.
– Если она рассказала, тогда у нее и надо спрашивать. У меня нет проблем с общением. Если мы в разных сферах деятельности, то как мы должны общаться? Поздравить с днем рождения, я ее поздравила, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.
«Ругаться с ней – неприлично, а дружить невозможно». Тарасова тренировала Роднину, но теперь они бесят друг друга
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт24
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