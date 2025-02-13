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Илья Авербух: «Именно такие люди, как Тарасова, двигают вперед всех нас. Один из столпов наших успехов прошлого и наших успехов настоящего»

Илья Авербух назвал Татьяну Тарасову «человеком-локомотивом» в спорте.

13 февраля заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Тарасовой исполнилось 78 лет.

«Татьяна Анатольевна – выдающийся тренер советского и российского фигурного катания. Огромная и настоящая личность. Один из столпов наших успехов прошлого и наших успехов настоящего.

Именно такие люди, как Татьяна Тарасова, двигают вперед всех нас. Считаю Тарасову своим учителем и человеком‑локомотивом, который является для меня одним из главных примеров в жизни, дающих желание идти вперед, заставляющих соответствовать и стремиться держать планку.

Бесконечное уважение, любовь и восхищение выдающейся женщине. Желаю долгих лет, сил на все свершения, которые она ставит перед собой, и исполнения самых заветных мечтаний», – сказал хореограф, чемпион мира и олимпийский призер в танцах на льду Авербух.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoИлья Авербух
logoТатьяна Тарасова
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