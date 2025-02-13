Илья Авербух: «Именно такие люди, как Тарасова, двигают вперед всех нас. Один из столпов наших успехов прошлого и наших успехов настоящего»
13 февраля заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Тарасовой исполнилось 78 лет.
«Татьяна Анатольевна – выдающийся тренер советского и российского фигурного катания. Огромная и настоящая личность. Один из столпов наших успехов прошлого и наших успехов настоящего.
Именно такие люди, как Татьяна Тарасова, двигают вперед всех нас. Считаю Тарасову своим учителем и человеком‑локомотивом, который является для меня одним из главных примеров в жизни, дающих желание идти вперед, заставляющих соответствовать и стремиться держать планку.
Бесконечное уважение, любовь и восхищение выдающейся женщине. Желаю долгих лет, сил на все свершения, которые она ставит перед собой, и исполнения самых заветных мечтаний», – сказал хореограф, чемпион мира и олимпийский призер в танцах на льду Авербух.
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