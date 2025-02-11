Чайковская, Качушкин и Кожемякина вошли в состав исполкома ФФККР
Елена Чайковская, Сергей Качушкин и Ольга Кожемякина вошли в исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
В Москве сегодня проходит отчетно-выборная конференция организации. Чайковская, Качушкин и Кожемякина займут вакантные места, которые появились в связи со смертью руководившего федерацией Александра Горшкова, вице-президента Ирины Рабер и бывшего генсекретаря Вячеслава Зайцева.
Остальные члены исполкома остались на своих местах до следующей конференции, которая состоится в 2026 году.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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