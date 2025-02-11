Михаил Дегтярев: «Единогласное избрание Сихарулидзе – закономерный результат. Он пользуется поддержкой Минспорта, потому что имеет хороший управленческий опыт»

Михаил Дегтярев поддержал назначение Антона Сихарулидзе главой ФФККР.

11 февраля Сихарулидзе был избран президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). На выборной конференции в Москве он был единственным претендентом, его кандидатуру поддержали единогласно.

«Единогласное избрание Антона Сихарулидзе президентом ФФККР – это закономерный результат. Он один из признанных лидеров сообщества, состоялся в этом виде спорта, став олимпийским чемпионом, а в декабре прошлого года вошел в состав исполкома Олимпийского комитета России (ОКР).

Он пользуется поддержкой Минспорта, потому что имеет хороший управленческий опыт – несколько лет возглавлял комитет Госдумы по физической культуре и спорту», – цитирует министра спорта РФ Дегтярева пресс-служба Минспорта.