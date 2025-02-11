Российские фигуристы еще не подписывали документы для заявок на участие в квалификации к Олимпиаде. Это ожидается после финала Гран‑при («Матч ТВ»)
Российские фигуристы еще не подписывали документы для участия в отборе к ОИ.
По информации «Матч ТВ», никто из россиян не подписывал документы для заявок на выступление в олимпийском квалификационном турнире, который пройдет с 17 по 21 сентября 2025 года в Пекине.. Ожидается, что это будет сделано после финала Гран-при России.
Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов до отборочных соревнований в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждом виде.
Финал Гран‑при страны состоится с 13 по 16 февраля 2025 года в Красноярске.
В Федерации фигурного катания России (ФФККР) заявляли, что финал Гран-при станет важным этапом отбора к олимпийской квалификации.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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