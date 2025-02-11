Азиатские игры-2025. Йошида и Морита лидируют после ритм-танца, Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин – 2-е
Утана Йошида и Масая Морита лидируют после ритм-танца на Азиатских играх.
Харбин, Китай
Танцы на льду
Начало произвольного танца – 13:00 по московскому времени (12 февраля).
Ритм-танец
1. Утана Йошида – Масая Морита (Япония) – 68,88
2. Жэнь Цзюньфэй – Син Цзянин (Китай) – 64,29
3. Адзуса Танака – Шинго Нишияма (Япония) – 63,21
4. Сяо Цзыси – Хэ Линхао (Китай) – 62,64
5. Гаухар Наурызова – Бойсангур Датиев (Казахстан) – 55,02
6. Тася Путри – Двики Эка Рамадхан (Индонезия) – 35,51
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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