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Азиатские игры-2025. Йошида и Морита лидируют после ритм-танца, Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин – 2-е

Утана Йошида и Масая Морита лидируют после ритм-танца на Азиатских играх.

Азиатские игры-2025

Харбин, Китай

Танцы на льду

Начало произвольного танца – 13:00 по московскому времени (12 февраля).

Ритм-танец

1. Утана Йошида – Масая Морита (Япония) – 68,88

2. Жэнь Цзюньфэй – Син Цзянин (Китай) – 64,29

3. Адзуса Танака – Шинго Нишияма (Япония) – 63,21

4. Сяо Цзыси – Хэ Линхао (Китай) – 62,64

5. Гаухар Наурызова – Бойсангур Датиев (Казахстан) – 55,02

6. Тася Путри – Двики Эка Рамадхан (Индонезия) – 35,51

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Утана Йошида
Сяо Цзыси
Шинго Нишияма
Бойсангур Датиев
Жэнь Цзюньфэй
Адзуса Танака
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