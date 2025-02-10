Валерия Лукашова: «В конце ноября у меня была травма, Тутберидзе настояла, чтобы я ушла на больничный. Восстанавливалась нелегко»
На первенстве России среди юниоров в Саранске фигуристка заняла 7-е место.
«В самом конце ноября у меня была травма, из-за которой Этери Георгиевна [Тутберидзе] настояла, чтобы я ушла на больничный, дабы не усугубить травму. После нее восстанавливалась нелегко, как вышла на лед, еще какое-то время скользила, а потом начала заходить в тройные прыжки.
На данный момент восстановила только аксель, но, к сожалению, он не получился на первенстве России. Впервые пробовала его прыгнуть в произвольной программе.
По возвращении начну восстанавливать четверные прыжки, мне не привыкать, так бывает, что спортсменам нельзя некоторое время прыгать, чтобы сохранить здоровье на будущее.
Я понимала, что сейчас у меня не очень хорошая форма, но цель была попасть как минимум в резерв, как максимум – в основу сборной. Довольна, что кроме акселя никаких ошибок не было. Я была рада, что удержалась от расстройств после падения с акселя и откатала в свое удовольствие», – сказала Лукашова.
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