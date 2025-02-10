Валерия Лукашова: «В конце ноября у меня была травма, Тутберидзе настояла, чтобы я ушла на больничный. Восстанавливалась нелегко»

Валерия Лукашова рассказала, что ей пришлось восстанавливать прыжки после травмы.

На первенстве России среди юниоров в Саранске фигуристка заняла 7-е место.

«В самом конце ноября у меня была травма, из-за которой Этери Георгиевна [Тутберидзе ] настояла, чтобы я ушла на больничный, дабы не усугубить травму. После нее восстанавливалась нелегко, как вышла на лед, еще какое-то время скользила, а потом начала заходить в тройные прыжки.

На данный момент восстановила только аксель, но, к сожалению, он не получился на первенстве России. Впервые пробовала его прыгнуть в произвольной программе.

По возвращении начну восстанавливать четверные прыжки, мне не привыкать, так бывает, что спортсменам нельзя некоторое время прыгать, чтобы сохранить здоровье на будущее.

Я понимала, что сейчас у меня не очень хорошая форма, но цель была попасть как минимум в резерв, как максимум – в основу сборной. Довольна, что кроме акселя никаких ошибок не было. Я была рада, что удержалась от расстройств после падения с акселя и откатала в свое удовольствие», – сказала Лукашова .