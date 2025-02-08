Шешелева и Карнаухов исполнили четверной подкрут в произвольной программе на первенстве России
Полина Шешелева и Егор Карнаухов исполнили в прокате четверной подкрут.
Пара набрала 129,40 балла за произвольную программу на первенстве России среди юниоров. Они также прыгнули тройной флип в секвенции с тройным тулупом и двойным акселем и сольный тройной лутц.
Итоговая оценка Шешелевой и Карнаухова – 194,80 балла, они лидируют после выступления 10 пар из 12.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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