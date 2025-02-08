Шешелева и Карнаухов исполнили четверной подкрут в произвольной программе на первенстве России

Полина Шешелева и Егор Карнаухов исполнили в прокате четверной подкрут.

Пара набрала 129,40 балла за произвольную программу на первенстве России среди юниоров. Они также прыгнули тройной флип в секвенции с тройным тулупом и двойным акселем и сольный тройной лутц.

Итоговая оценка Шешелевой и Карнаухова – 194,80 балла, они лидируют после выступления 10 пар из 12.