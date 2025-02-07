София Диана Касинс: «Прокат был неплохой, даже можно сказать, хороший, но были косяки и помарки»

София Диана Касинс назвала хорошим прокат короткой программы на первенстве России.

Касинс и Александр Брегей после первого дня соревнований спортивных пар занимают третье место.

Касинс: Прокат был неплохой, даже можно сказать, хороший, но были косяки и помарки.

Брегей: Старались выкинуть все лишнее из головы, настроиться на прокат и сделать то, что наработали на тренировках.

— Как готовились?

Касинс: Поменяли концовку программы.

— Насколько ощущается поддержка близких?

Брегей: Поддержка близких ощущается очень хорошо. Всегда помогут, поддержат, скажут что‑то приятное. Это помогает.

— София, не давит, когда вспоминают твою маму (Елену Бережную)?

Касинс: Иногда бывает, но пока что зачастую не вспоминают. Где‑то даже плюс, что фамилии отличаются.

— Придало ли уверенности выступление на этапе Гран‑при в Санкт‑Петербурге?

Брегей: Уверенности чуть‑чуть придало. Нам надо было прокатать программы не на тренировке.

— Какие цели на это первенство?

Брегей: Выходить и делать то, что мы умеем без косяков. Хоть зрителей было и не очень много, но поддержка ощущалась. После каждого элемента нас поддерживали, это придавало уверенности.

Касинс: Показать себя, порадовать публику.