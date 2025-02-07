София Диана Касинс: «Прокат был неплохой, даже можно сказать, хороший, но были косяки и помарки»
Касинс и Александр Брегей после первого дня соревнований спортивных пар занимают третье место.
Касинс: Прокат был неплохой, даже можно сказать, хороший, но были косяки и помарки.
Брегей: Старались выкинуть все лишнее из головы, настроиться на прокат и сделать то, что наработали на тренировках.
— Как готовились?
Касинс: Поменяли концовку программы.
— Насколько ощущается поддержка близких?
Брегей: Поддержка близких ощущается очень хорошо. Всегда помогут, поддержат, скажут что‑то приятное. Это помогает.
— София, не давит, когда вспоминают твою маму (Елену Бережную)?
Касинс: Иногда бывает, но пока что зачастую не вспоминают. Где‑то даже плюс, что фамилии отличаются.
— Придало ли уверенности выступление на этапе Гран‑при в Санкт‑Петербурге?
Брегей: Уверенности чуть‑чуть придало. Нам надо было прокатать программы не на тренировке.
— Какие цели на это первенство?
Брегей: Выходить и делать то, что мы умеем без косяков. Хоть зрителей было и не очень много, но поддержка ощущалась. После каждого элемента нас поддерживали, это придавало уверенности.
Касинс: Показать себя, порадовать публику.
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