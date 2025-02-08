Слуцкая и Гончаров о первенстве России: «Ставили задачу чисто кататься, совершенствоваться. Вроде получилось, но можно было лучше»

Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров подвели итоги первого совместного сезона.

Танцевальный дуэт занял 12-е место на первенстве России среди юниоров.

– Какие ставили задачи?

Гончаров: Чисто кататься, совершенствоваться. Вроде получилось, но можно было лучше. Это наш первый сезон. В паре катаемся с конца июня. Для первого сезона неплохо.

– К этому моменту можно сказать, что вы почувствовали друг друга и скатались?

Гончаров: Стало намного лучше в плане удобства, привыкли друг к другу, в общении тоже. Дальше – только совершенствоваться.

– Что скажете о поддержке близких?

Слуцкая: Спасибо огромное за их прекрасную поддержку! Настраивают, дают советы.