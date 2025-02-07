Бестемьянова об однополых дуэтах: «Почему бы и нет, пускай развиваются. Главное – они должны соревноваться между собой»

Бестемьянова считает, что однополые дуэты должны соревноваться между собой.

Ранее француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл представили совместный номер на шоу Art on Ice в Швейцарии.

«Если идет разговор об однополых дуэтах, то главное – они должны соревноваться между собой. Нельзя их вводить к классическим, потому что это разные категории.

Почему бы и нет, пускай развиваются. Будет интересно посмотреть как на женские дуэты, так и на мужские, если они будут. Хотя классическое определение парного танца – это дуэт мужчины и женщины», – сказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.