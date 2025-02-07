Бестемьянова об однополых дуэтах: «Почему бы и нет, пускай развиваются. Главное – они должны соревноваться между собой»
Бестемьянова считает, что однополые дуэты должны соревноваться между собой.
Ранее француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл представили совместный номер на шоу Art on Ice в Швейцарии.
«Если идет разговор об однополых дуэтах, то главное – они должны соревноваться между собой. Нельзя их вводить к классическим, потому что это разные категории.
Почему бы и нет, пускай развиваются. Будет интересно посмотреть как на женские дуэты, так и на мужские, если они будут. Хотя классическое определение парного танца – это дуэт мужчины и женщины», – сказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем