«Последняя нервная клетка тренера». Тутберидзе пошутила в сторис о выступлении Эгадзе на чемпионате Европы

Этери Тутберидзе пошутила о выступлении Ники Эгадзе на чемпионате Европы.

Тутберидзе опубликовала в сторис видео проката Эгадзе на тренировке и следом – на соревнованиях.

На чемпионате Европы грузинский фигурист допустил ошибки в произвольной программе и занял 4-е место, хотя после короткой программы был вторым.

«Последняя нервная клетка тренера», – написала Этери, добавив к этим видео мем с плачущим мужчиной.