«Последняя нервная клетка тренера». Тутберидзе пошутила в сторис о выступлении Эгадзе на чемпионате Европы
Этери Тутберидзе пошутила о выступлении Ники Эгадзе на чемпионате Европы.
Тутберидзе опубликовала в сторис видео проката Эгадзе на тренировке и следом – на соревнованиях.
На чемпионате Европы грузинский фигурист допустил ошибки в произвольной программе и занял 4-е место, хотя после короткой программы был вторым.
«Последняя нервная клетка тренера», – написала Этери, добавив к этим видео мем с плачущим мужчиной.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Тутберидзе
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