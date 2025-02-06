Плющенко – на вопрос о соперничестве Костылевой и Базылюк: «Мы соревнуемся сами с собой»
Евгений Плющенко заявил, что Елена Костылева «соревнуется сама с собой».
Ученица Плющенко Костылева лидирует в короткой программе на первенстве России среди юниоров с 74,57 баллами.
Маргарита Базылюк, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, занимает второе место – 74,35 балла. Обе фигуристки исполнили каскад тройной аксель – тройной тулуп.
«Мы соревнуемся сами с собой. Спасибо большое», – ответил двукратный олимпийский чемпион на вопрос о соперничестве двух спортсменок.
Базылюк проиграла Костылевой короткую! Интрига на главном старте у юниорок
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Чемпионат.com»
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