Плющенко – на вопрос о соперничестве Костылевой и Базылюк: «Мы соревнуемся сами с собой»

Евгений Плющенко заявил, что Елена Костылева «соревнуется сама с собой».

Ученица Плющенко Костылева лидирует в короткой программе на первенстве России среди юниоров с 74,57 баллами.

Маргарита Базылюк , которая тренируется в группе Этери Тутберидзе , занимает второе место – 74,35 балла. Обе фигуристки исполнили каскад тройной аксель – тройной тулуп.

«Мы соревнуемся сами с собой. Спасибо большое», – ответил двукратный олимпийский чемпион на вопрос о соперничестве двух спортсменок.

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