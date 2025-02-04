Прощание с погибшей в авиакатастрофе Инной Волянской пройдет 7 февраля в США

Прощание с фигуристкой и тренером Инной Волянской пройдет в США.

Инна Волянская погибла 29 января при крушении самолета авиакомпании American Eagle Airlines в Вашингтоне.

Волянская выступала в парном катании с Валерием Спиридоновым. Они становились бронзовыми призерами чемпионата СССР (1980), побеждали на Спартакиаде народов СССР (1982) и Кубке СССР (1980).

В последние годы экс-фигуристка работала тренером в США. Ей было 58 лет.

«Прощание с Инной состоится в пятницу, 7 февраля, с 14:00 до 17:00 по местному времени в городе Фолс-Черч, штат Вирджиния», – сообщил собеседник ТАСС.

При крушении самолета в Вашингтоне погибли 28 человек из сообщества фигурного катания, 11 из них – дети