Прощание с погибшей в авиакатастрофе Инной Волянской пройдет 7 февраля в США
Прощание с фигуристкой и тренером Инной Волянской пройдет в США.
Инна Волянская погибла 29 января при крушении самолета авиакомпании American Eagle Airlines в Вашингтоне.
Волянская выступала в парном катании с Валерием Спиридоновым. Они становились бронзовыми призерами чемпионата СССР (1980), побеждали на Спартакиаде народов СССР (1982) и Кубке СССР (1980).
В последние годы экс-фигуристка работала тренером в США. Ей было 58 лет.
«Прощание с Инной состоится в пятницу, 7 февраля, с 14:00 до 17:00 по местному времени в городе Фолс-Черч, штат Вирджиния», – сообщил собеседник ТАСС.
При крушении самолета в Вашингтоне погибли 28 человек из сообщества фигурного катания, 11 из них – дети
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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