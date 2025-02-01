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Татьяна Тарасова: «Волянская – одна из моих любимых учениц, я ее просто обожала. Звоню ее дочери который день, не могу дозвониться»

Татьяна Тарасова назвала Инну Волянскую одной из своих самых любимых учениц.

29 января самолет авиакомпании American Eagle Airlines потерпел крушение возле Вашингтона – столкнулся с вертолетом и упал в реку. На борту находились 64 человека, все погибли. 

Среди пассажиров рейса были спортсмены и тренеры по фигурному катанию.

«Инна Волянская – моя ученица. Одна из любимых моих учениц, которую я просто обожала. Я крестная ее дочки Маши. Звоню который день, не могу дозвониться до Маши. Большое горе.

И Евгения Шишкова с Вадимом Наумовым, конечно, совершенно замечательная пара и замечательные люди.

Ничего не знаю о телах погибших, потому что не пишут. Американцы же сказали, что достали тело Шишковой. Они ищут, но пока не пишут. Видно, что пока больше ничего не нашли. Смотрим новости каждые 15 минут», – сказала заслуженный тренер СССР.

Как самолет с фигуристами столкнулся с вертолетом: ошибка пилотов или диспетчеров?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Инна Волянская
Евгения Шишкова
происшествия
Вадим Наумов
logoТатьяна Тарасова
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