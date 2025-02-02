ISU выразил соболезнования в связи с гибелью Евгении Шишковой и Вадима Наумова
ISU выразил соболезнования в связи с гибелью Шишковой и Наумова.
Чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов погибли в авиакатастрофе в Вашингтоне.
«ISU отдает дань уважения выдающемуся вкладу Евгении Шишковой и Вадима Наумова в фигурное катание.
Их наследие как чемпионов, наставников и преданных членов семьи фигурного катания будет бережно храниться вечно.
Наши мысли с их семьей, друзьями и всеми, кого коснулась эта трагическая утрата», – говорится в заявлении ISU.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ISU
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