ISU выразил соболезнования в связи с гибелью Евгении Шишковой и Вадима Наумова

ISU выразил соболезнования в связи с гибелью Шишковой и Наумова.

Чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов погибли в авиакатастрофе в Вашингтоне.

«ISU отдает дань уважения выдающемуся вкладу Евгении Шишковой и Вадима Наумова в фигурное катание.

Их наследие как чемпионов, наставников и преданных членов семьи фигурного катания будет бережно храниться вечно.

Наши мысли с их семьей, друзьями и всеми, кого коснулась эта трагическая утрата», – говорится в заявлении ISU.