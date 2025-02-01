Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга о Шишковой и Наумове: «Глубоко скорбим в связи с трагической гибелью наших земляков, выдающихся фигуристов»

Федерация Петербурга выразила соболезнования из-за гибели Шишковой и Наумова.

Чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов погибли в авиакатастрофе в Вашингтоне.

«Федерация фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга глубоко скорбит в связи с трагической гибелью наших земляков – выдающихся фигуристов, чемпионов мира 1994 года Евгении Шишковой и Вадима Наумова.

Одни из ярчайших представителей ленинградской школы парного катания, воспитанники Людмилы Георгиевны и Николая Матвеевича Великовых – Евгения Васильевна Шишкова и Вадим Владимирович Наумов всю свою жизнь посвятили фигурному катанию. После окончания спортивной карьеры работали тренерами.

Трагедия, произошедшая в небе над Вашингтоном, оборвала их жизнь и жизнь еще 62 человек. Эта трагедия отразилась болью в сердцах любителей спорта по всему миру.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших...» – говорится в посте федерации.