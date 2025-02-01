Тело Вадима Наумова, погибшего в авиакатастрофе в США, извлекли из воды
Спасатели извлекли из воды тело погибшего в авиакатастрофе экс-фигуриста Наумова.
Чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов находились на борту авиалайнера, который потерпел крушение в Вашингтоне после столкновения с военным вертолетом в ночь на 30 января.
«Вадика нашли, опознали, достали, похороны будут в Бостоне. Держимся потихонечку.
Максим сейчас с близкими, его там опекают две семьи. Они все очень дружили, они помогают ему, вместе опознавали тела. Я очень стараюсь держаться, но все это очень тяжело», – сказала мама Вадима Ия Наумова ТАСС.
Тело Шишковой нашли накануне. Об этом Ия Наумова сообщила в разговоре с «Комсомольской правдой».
Как самолет с фигуристами столкнулся с вертолетом: ошибка пилотов или диспетчеров?
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем