Тело Вадима Наумова, погибшего в авиакатастрофе в США, извлекли из воды

Спасатели извлекли из воды тело погибшего в авиакатастрофе экс-фигуриста Наумова.

Чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов находились на борту авиалайнера, который потерпел крушение в Вашингтоне после столкновения с военным вертолетом в ночь на 30 января.

«Вадика нашли, опознали, достали, похороны будут в Бостоне. Держимся потихонечку.

Максим сейчас с близкими, его там опекают две семьи. Они все очень дружили, они помогают ему, вместе опознавали тела. Я очень стараюсь держаться, но все это очень тяжело», – сказала мама Вадима Ия Наумова ТАСС.

Тело Шишковой нашли накануне. Об этом Ия Наумова сообщила в разговоре с «Комсомольской правдой».

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