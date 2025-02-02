Вайцеховская о контенте чемпиона Европы Бричги: «По нынешним временам это вообще ни о чем»

Елена Вайцеховская оценила неожиданную победу Лукаса Бричги на Евро-2025.

«Когда чемпионом Европы становится фигурист, прыгнувший с восьмого места после короткой программы в чемпионы, это говорит не столько о том, что сам он катался выдающимся образом, сколько о чрезвычайной неустойчивости вида в целом.

Что до победителя, швейцарца Лукаса Бричги, мы, как мне кажется, порядком отвыкли от мужских произвольных программ, начинающихся с двух четверных тулупов и тройного акселя. По нынешним временам это вообще ни о чем (при любой, даже самой гениальной постановке, замечу).

При этом за Михаэля Хута я очень рада. По сути, он, как тренер, вытащил почти абсолютный максимум как из швейцарского мальчика, так и из швейцарской девочки Кимми Репонд с ее ростом и телосложением.

Хотя лично мой фаворит на женской полянке – бельгийка Нина Пинзарроне с ее прекрасными (респект Бенуа Ришо ) программами», – отметила Вайцеховская .