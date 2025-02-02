Бричги о победе на чемпионате Европы: «Я до сих пор в шоке, немного не понимаю, как я оказался с золотом. Точно не ждал этого»

Лукас Бричги заявил, что не понимает, как смог победить на чемпионате Европы.

Швейцарский фигурист сегодня завоевал золото на турнире в Таллине (267,09 балла). Вторым стал итальянец Николай Мемола (262,61), третьим – француз Адам Сяо Хим Фа (257,99).

«Даже не знаю что сказать. Я до сих пор в шоке. Рядом со мной на пьедестале стояли фигуристы такого высокого класса, они точно куда более хорошие фигуристы, чем я. Так что я немного не понимаю, как я оказался в итоге с золотом. Особенно после такой короткой программы.

Наверное, мне было легче, чем ребятам. Мне было нечего терять, я ведь шел на 8-м месте [в короткой]. Атаковать легче, чем защищать титул. И моя тактика была просто делать элемент за элементом, выдавая свой максимум. Я был очень спокоен – ну а чего нервничать-то в моем положении? Но я точно не ждал этой золотой медали.

У меня лучшие баллы в карьере за произвольную программу? Если честно, понятия не имею – я не слежу за своими баллами, что поставили – то поставили.

Пока я сидел и ждал, как откатают другие, я очень хотел, чтоб у них все получилось чисто. Я знаю, каково оказаться там, в центре катка, когда что-то идет не так», – передает слова Бричги корреспондент Спортс’’ Майя Багрянцева.

Бричги – первый с 1947 года чемпион Европы среди мужчин-одиночников из Швейцарии