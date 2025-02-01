Марко Фаббри: «Мы всегда чувствуем давление. Чемпионат Европы – непростое соревнование, уровень был действительно высоким»
Итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри победили в танцах на льду на чемпионате Европы в Таллине.
«Мы всегда чувствуем давление, чемпионат Европы – непростое соревнование, уровень был действительно высоким. Мы очень довольны своими выступлениями здесь и тем, что смогли завоевать наш третий титул чемпионов Европы.
(Об использовании прошлогоднего показательного номера в качестве произвольного танца) Это было непросто, в начале сезона мы пытались двигаться как роботы, что не слишком соответствовало требованиям произвольного танца. Для нас это было большим вызовом. Но мы начинаем чувствовать себя все более и более комфортно с этой программой. Однако многое еще предстоит улучшить», – сказал Фаббри.
После этого турнира они отправятся в отпуск в Исландию.
«Мы с нетерпением ждем этого, среди прочего, мы займемся снорклингом. Думаю, нам нравится экстремальный опыт», – добавил Марко.
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