Марко Фаббри: «Мы всегда чувствуем давление. Чемпионат Европы – непростое соревнование, уровень был действительно высоким»

Гиньяр и Фаббри довольны, что смогли в третий раз стать чемпионами Европы.

Итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри победили в танцах на льду на чемпионате Европы в Таллине.

«Мы всегда чувствуем давление, чемпионат Европы – непростое соревнование, уровень был действительно высоким. Мы очень довольны своими выступлениями здесь и тем, что смогли завоевать наш третий титул чемпионов Европы.

(Об использовании прошлогоднего показательного номера в качестве произвольного танца) Это было непросто, в начале сезона мы пытались двигаться как роботы, что не слишком соответствовало требованиям произвольного танца. Для нас это было большим вызовом. Но мы начинаем чувствовать себя все более и более комфортно с этой программой. Однако многое еще предстоит улучшить», – сказал Фаббри.

После этого турнира они отправятся в отпуск в Исландию.

«Мы с нетерпением ждем этого, среди прочего, мы займемся снорклингом. Думаю, нам нравится экстремальный опыт», – добавил Марко.