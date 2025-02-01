Бестемьянова о Петросян и зарубежных фигуристках: «По набору элементов Аделия очень сильная, но считать баллы нужно, когда идет очная борьба»
Эстонская фигуристка Нина Петрыкина завоевала золото на чемпионате Европы в Таллине, второй стала представительница Грузии Анастасия Губанова, бронзу взяла бельгийка Нина Пинзарроне.
«Сложилось так, что Губанова перешла в Грузию. Думаю, она довольна тем, как развивается ее карьера.
То, что на чемпионате Европы не было показано ни одного ультра-си, то это сложный вопрос. Девушки соревнуются и презентуют красивые программы. Давайте наши выйдут и покажут, что они умеют. Получится, так слава богу, но не будет просто», – сказала Наталья Бестемьянова.
Аделия Петросян на чемпионате России набрала 262,92 балла по сумме двух программ.
«По набору элементов Аделия, конечно, очень сильная, но все-таки считать баллы нужно, когда идет очная борьба. Заочный подсчет баллов никому ничего не дает», – добавила Бестемьянова.
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