Наумов и Торгашев не выступят на чемпионате четырех континентов. Их заменят Ма и Хиваташи
Фигурист Максим Наумов не выступит на чемпионате четырех континентов.
Наумов, занявший четвертое место на чемпионате США, изначально входил в состав команды на турнир в Сеуле. Сейчас в списках ISU он значится как запасной, а Томоки Хиваташи – как основной участник.
29 января возле Вашингтона разбился самолет компании American Eagle Airlines, на борту которого находились родители Максима – чемпионы мира в парном катании, тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Также не чемпионате четырех континентов не выступит Эндрю Торгашев, ставший серебряным призером чемпионата США. Вместо него на турнир заявлен Джимми Ма.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ISU
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