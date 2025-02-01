Олимпийский чемпион Хэмилтон: «Шишкова и Наумов были потрясающими фигуристами-чемпионами. Не могу осознать, что их больше нет»

Олимпийский чемпион Хэмилтон поделился воспоминаниями о Шишковой и Наумове.

Чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов погибли в авиакатастрофе 29 января в Вашингтоне.

«Они были замечательными людьми. Когда вы занимаетесь фигурным катанием, для вас не существует национальных границ. У всех нас есть общий опыт, и мы понимаем, что нужно делать для достижения такого уровня.

Шишкова и Наумов были потрясающими фигуристами-чемпионами, которые хотели построить свою профессиональную карьеру в Америке. И, знаете, их сын Макс... Он необыкновенный талант.

Думать, что их больше нет, это... Я не могу осознать последние 36 часов. Это просто ужасно. И просто нет слов, чтобы описать эту потерю... Мое сердце разбито», – сказал олимпийский чемпион Скотт Хэмилтон в эфире Today.

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