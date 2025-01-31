Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Дик Баттон

Американский фигурист Дик Баттон ушел из жизни, ему было 95 лет.

Его кончину подтвердил его сын Эдвард.

Баттон – двукратный олимпийский чемпион в одиночном катании (Санкт-Мориц-1948 и Осло-1952), на его счету 5 побед на чемпионатах мира, а также золото Евро-1948, на который были допущены фигуристы из США и Канады.

Американец первым исполнил на соревнованиях двойной аксель и тройной риттбергер. Он остается самым молодым победителем Игр в истории мужского катания.

После окончания спортивной карьеры Баттон работал аналитиком на телевидении, получил премию «Эмми» за работу комментатором. Он также появлялся в эпизодических ролях в кино и занимался продюсирование ледовых телепроектов.