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Лука Берулава: «У нас суперсборная. Нет вторых номеров, нет права на ошибку, мы должны всегда выдавать свой максимум. И ребята справляются»

Лука Берулава назвал грузинскую команду фигуристов «суперсборной».

Берулава и Анастасия Метелкина выступили на чемпионате Европы в Таллине. Они получили 191,88 балла за две программы. 

Слова фигуристов передает корреспондент Спортс’‘ Майя Багрянцева. 

Берулава: Еще хочу извиниться, что я вчера не вышел к прессе. К сожалению, я еще учусь контролировать свои эмоции и когда у меня что-то не получается, мне с этим тяжело смириться.

Сегодня я был уверен, что мы хорошо проедем программу. Правда, это оказалось сделать нелегко физически – мы с Настей третью неделю полубольные, сильно кашляем.

Метелкина: Мы были хорошо готовы и к короткой программе, поэтому было в сто раз обиднее так выступить вчера. У нас впервые все тренировки проходили идеально. У нас в паре все зависит от головы, и от моей – в первую очередь, потому что от меня идет энергия к Луке. А он более спокойный и уверенный.

Сегодня я смогла собраться, все сделала по-другому. Вчера была слишком нацелена на победу, только об этом думала. И потом сказала себе, отпускаю эту ситуацию и поеду просто кайфовать. Я прошла, кажется все стадии принятия вчера: и поплакала, и погрустила, и помолчала.

Перед прокатом меня сильно поддержала Настя Губанова, меня вообще команда максимально отвлекала, общалась со мной и не давала захандрить.

Берулава: У нас суперсборная. На этом чемпионате пока все, кроме нас, показали свой максимум. Мы всеми очень гордимся. У нас такая ситуация, что нет вторых номеров, нет права на ошибку, мы должны всегда выдавать свой максимум. И все ребята с этим справляются.

Метелкина: У нас у всей команды все зависит от настроя – как голову поставим, так и откатаем. У нас Ника [Эгадзе] на тренировках прыгает каскад 4-4, Настя круто тренируется – и просто иногда не срабатывает на стартах.

Впереди турнир в Голландии и юношеский чемпионат мира. А потом уже чемпионат мира и надежда, что мы отберемся на командный чемпионат в Японии. Так что наш сезон в самом разгаре.

Берулава: Мы читали, что не все понимают, зачем мы едем на ЮЧМ. Но если правила ISU позволяют, то мы хотим воспользоваться шансом еще раз выступить. Нам нужен соревновательный опыт, нам нужны очки в рейтинг – и мы не хотим сидеть дома.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoчемпионат Европы по фигурному катанию
пары
чемпионат мира среди юниоров
Анастасия Метелкина
сборная Грузии
Лука Берулава
Анастасия Губанова
Ника Эгадзе
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