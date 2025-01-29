Ирина Роднина: «Нельзя говорить, что США и Россия похожи как две капли воды. Много общего, но есть другое восприятие чего-то»

Ирина Роднина не считает, что Россия и США похожи как две капли воды.

«Я не просто жила в Америке, а еще и работала. Если говорить про сходства русских и американцев, то куда вы не приедете — везде одни проблемы: болезни, забота о детях, а это везде одинаковое. И США очень многонациональная страна, и у нас такая же.

Менталитет? А что это значит? У нас просто разное образование, разная система преподавания, разное изучение истории, а это все ментальность.

Ничего подобного, что США и Россия похожи как две капли воды. У нас есть схожести с разными странами, но говорить, что как две капли воды – нельзя. Много общего, но есть другое прочтение и восприятие чего-то.

Ключевое отличие? Разное образование, а менталитет из-за этой разности и складывается», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.