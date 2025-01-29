Туктамышева об отстранении россиян: «Хочется верить, что нас не хватает. Но вряд ли фигуристы много думают: как жаль, что нет русских»

Туктамышева считает, что иностранные фигуристы не слишком скучают по россиянам.

«Если бы на чемпионат Европы пустили наших фигуристов, думаю, мы бы победили у девушек и в парах. В танцах, скорее всего, были бы минимум третьи – все-таки там многое зависит от рейтинга и текущих выступлений. Мальчики тоже боролись бы за медали.

Так что Европа могла бы быть вся наша, как это было в 2022-м перед отстранением.

Скучают ли европейские фигуристы по нам? Конечно, всегда зрелищнее соревнования, на которых классная конкуренция – это привлекает больше зрителей. Да и участвовать в таких турнирах интереснее.

Хочется верить, что нас не хватает. Но все равно все заняты своим делом – вряд ли фигуристы много думают: как жаль, что нет русских; или наоборот: хорошо, что их нет. Просто каждый делает свое дело. И если им без нас легче завоевывать медали, то и грустить они особо не будут», – написала Туктамышева.

«Вряд ли иностранные фигуристы думают: как жаль, что нет русских». Встречаем Евро с Лизой Туктамышевой