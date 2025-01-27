Ирина Роднина: «Персональные санкции на мне сказываются – невозможно передвижение. У меня нет надежды, что их отменят»
Роднина находится под санкциями 27 стран Евросоюза, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии и других государств.
– У меня нет надежды, что персональные санкции с приходом Трампа отменят. Нам не надо на это настраиваться – это длительный процесс. Если закон Джексона-Вэника они ввели в 1974 году, то его отменили только тогда, когда мы стали членами ВТО. Это все длится десятилетиями.
Конечно, персональные санкции на мне сказываются: по крайней мере, невозможно передвижение. Хотела бы, чтобы их отменили? Пока у тебя жизнь и работа сосредоточена здесь, то сильно ни на кого из нас это не влияет.
Но если у тебя есть и бизнес, и родственники, и международная деятельность какая-то, то, конечно, это достаточно большое ограничение.
– То есть вы бы хотели, чтобы персональные санкции отменили?
– Мне кажется, все время соревноваться, кто кому больше покажет кулаки или еще что-то – погружение в средневековье. Хотелось бы более трезвой оценки и более современного восприятия жизни, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы.
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