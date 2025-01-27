Татьяна Тарасова: «Сихарулидзе хорошо работает. Я очень довольна»

Татьяна Тарасова довольна работой Сихарулидзе в федерации фигурного катания.

Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе – единственный кандидат на пост президента ФФККР . Внеочередная выборная сессия федерации, на которой выберут нового главу, пройдет 11 февраля.

«Он недавно начал работать и хорошо работает. Я очень довольна. Хочу, чтобы наши выдающиеся олимпийские чемпионы приходили и работали с молодежью», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Изменение правил – плевок федерации не в конкретных людей, а в наше фигурное катание