Татьяна Тарасова: «Сихарулидзе хорошо работает. Я очень довольна»
Татьяна Тарасова довольна работой Сихарулидзе в федерации фигурного катания.
Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе – единственный кандидат на пост президента ФФККР. Внеочередная выборная сессия федерации, на которой выберут нового главу, пройдет 11 февраля.
«Он недавно начал работать и хорошо работает. Я очень довольна. Хочу, чтобы наши выдающиеся олимпийские чемпионы приходили и работали с молодежью», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Изменение правил – плевок федерации не в конкретных людей, а в наше фигурное катание
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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